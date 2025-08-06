Süper Lig'in eski yıldızından olay itiraf: "Galatasaray'a dönecektim, Fenerbahçe araya girdi!"

Türkiye'ye Galatasaray formasıyla 2017'de ayak basan Garry Rodrigues, iki sene sonra Al-Ittihad'dan Fenerbahçe'ye transferiyle dikkat çekmişti.



Sarı-lacivertlilerde iki sezon kiralık olarak forma giyen, daha sonra Olympiakos, Ankaragücü ve Sivasspor'da top koşturan deneyimli futbolcu, bu yaz transfer döneminde ise Apollon Limassol'e transfer olmuştu.



ESPN'e konuşan 34 yaşındaki futbolcu; Fenerbahçe'ye transfer süreci, sarı-lacivertlilerin son durumu ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'A DÖNECEKTİM AMA..."



Galatasaray'a transfer olacağı esnada Fenerbahçe'nin araya girdiğini söyleyen Rodrigues, "Fenerbahçe'ye transfer olma sürecim başta pek hoş değildi ve oldukça zordu. Sosyal medya ve gazetelerin nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Aslında Galatasaray'a geri dönecektim ama Fenerbahçe araya girip beni iki yıllık kiralama seçeneğiyle harekete geçti. Ailem de hala İstanbul'daydı. Bu nedenle transfer sürecim aynı zamanda bir aile meselesi olarak da görülmeli. Sonuç olarak Fenerbahçe'de çok güzel yıllar geçirdim." dedi.