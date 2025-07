Osimhen transferinde bir istek daha kabul edildi | Süper Lig'in eski yıldızından açıklama: "Kulağa çılgınlık gibi geliyor"

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in isteklerinden dolayı transfer süreci uzayan Victor Osimhen'de sona yaklaşıldı.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre; De Laurentiis ve ekibi son teklife ikna olmak üzere, iş yüzde yüzde 80 bitmiş durumda. Teminat verildi ve 50 milyon euro peşin, 25 milyon euro ise 1 yıl içinde taksitle ödenecek. Sonraki satıştan pay talebi ise henüz netlik kazanmadı.

SON İSTEK DE KABUL EDİLDİ

Napoli, kamp kadrosunda yer almayan Osimhen'in 3 yıl boyunca İtalya'ya satılmamasını talep etmişti. İki taraf önümüzdeki 2 yıl boyunca İtalya'ya dönmemesi şartı konusunda anlaştı.

"DÖNMEK İÇİN ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYOR"



Süper Lig'in eski yıldızı Emiliano Viviano, "Osimhen bugün Galatasaray’a geri dönmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Düşününce kulağa çılgınlık gibi geliyor ama oraya gittiğinizde, Türkiye’ye dair sahip olduğumuz bakış açısının aslında ne kadar çarpıtılmış olduğunu anlıyorsunuz." ifadelerini kullandı.



Viviano, "Özellikle Galatasaray’dan bahsedecek olursak, empati açısından daha iyisini bulmak gerçekten zor. Bu kulübün 50 milyon taraftarı var. Elbette Premier Lig değil, ama Osimhen’in neden oraya dönmek istediğini anlıyorum." dedi.