Osimhen transferinde bir istek daha kabul edildi | Süper Lig'in eski yıldızından açıklama: "Kulağa çılgınlık gibi geliyor"
Transferi anbean takip edilen Osimhen için Süper Lig'in eski yıldızı konuştu. Transferde olasılık açıklanırken son talep de kabul edildi.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in isteklerinden dolayı transfer süreci uzayan Victor Osimhen'de sona yaklaşıldı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; De Laurentiis ve ekibi son teklife ikna olmak üzere, iş yüzde yüzde 80 bitmiş durumda. Teminat verildi ve 50 milyon euro peşin, 25 milyon euro ise 1 yıl içinde taksitle ödenecek. Sonraki satıştan pay talebi ise henüz netlik kazanmadı.
SON İSTEK DE KABUL EDİLDİ
Napoli, kamp kadrosunda yer almayan Osimhen'in 3 yıl boyunca İtalya'ya satılmamasını talep etmişti. İki taraf önümüzdeki 2 yıl boyunca İtalya'ya dönmemesi şartı konusunda anlaştı.
"DÖNMEK İÇİN ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYOR"
Süper Lig'in eski yıldızı Emiliano Viviano, "Osimhen bugün Galatasaray’a geri dönmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Düşününce kulağa çılgınlık gibi geliyor ama oraya gittiğinizde, Türkiye’ye dair sahip olduğumuz bakış açısının aslında ne kadar çarpıtılmış olduğunu anlıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Viviano, "Özellikle Galatasaray’dan bahsedecek olursak, empati açısından daha iyisini bulmak gerçekten zor. Bu kulübün 50 milyon taraftarı var. Elbette Premier Lig değil, ama Osimhen’in neden oraya dönmek istediğini anlıyorum." dedi.
"KİMSE YÖNETİCİLERE BİR ŞEY DİYEMEZ"
Teknik direktör ve yorumcu Önder Özen ise transfer hakkında, "Kimse yöneticilere bir şey diyemez. Teminat verilmiş, ödeme planı vs yapılmış. Eğer 1-2 gün içerisinde bu iş olmazsa demek ki Napoli Başkanı oyuncusunu başka yere satacak." ifadelerini kullandı.
OSİMHEN: ARTIK YETER
Rapor alarak İtalyan ekibinin kampına katılmayan Osimhen, Napoli cephesine gönderdiği mesajda, "Galatasaray'ı istiyorum. Artık yeter... Bana karşı yapılan bu davranışlara inanamıyorum. Bunun altına kişisel bir şey var." ifadelerine yer vermişti.
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