Süper Lig'in gol kralları: Metin Oktay ilki başardı, son gol kralı Icardi oldu

Galatasaraylı Metin Oktay, 6 sezonla gol kralı unvanını en fazla alan futbolcu olurken Tanju Çolak ise Galatasaray'da attığı 39 golle, "bir sezonda en fazla skor üreten futbolcu rekorunu" elinde bulunduruyor.



Ligin ilk gol kralı Galatasaraylı Metin Oktay, son gol kralı ise yine sarı-kırmızılı takımdan Mauro Icardi oldu. METİN OKTAY'IN REKORU



Lig tarihinde en fazla gol kralı olan futbolcu unvanı, Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay'a ait.



Aynı zamanda ligin ilk gol kralı olan "Taçsız Kral" Metin Oktay, 1959, 1959-60, 1960-61, 1962-63, 1964-65 ve 1968 toplam 6 sezon bu unvanı alarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.



Metin Oktay'ı 5 sezonla Tanju Çolak, üçer sezonla da Cemil Turan, Aykut Kocaman ve FETÖ firarisi Hakan Şükür izliyor.

EN ÇOK KRAL GALATASARAY'DAN ÇIKTI



Ligin en çok gol atan 48 futbolcusu 19 ayrı takımdan çıktı.



Galatasaray 18 sezonla en çok bu unvana sahip futbolcuyu kadrosunda bulunduran takım oldu.



Şampiyonluk yaşayan diğer takımlardan Fenerbahçe 16, Trabzonspor 5, Beşiktaş ve Bursaspor ise 4'er sezon ligin en çok gol atan futbolcusunu kadrosunda barındırdı.



Samsunspor, Eskişehirspor ve MKE Ankaragücü 3'er, Adanaspor ve Kayserispor 2'şer, Ankara Demirspor, Göztepe, Altay, Sakaryaspor, Konyaspor, Sivasspor, Alanyaspor, Hatayspor ve Kasımpaşa da 1'er sezon gol kralı çıkardı.