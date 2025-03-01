Süper Lig'in golcüsü Piatek Trabzonspor yolunda

İddiaya göre Trabzonspor, sezon sonunda Simon Banza ve kulübü Braga'yla anlaşamazsa rotasını Başakşehir'in golcüsüne çevirecek.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE



Piatek, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 22 maçta 18 gol kaydetti.

Polonyalı oyuncu gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.



Piatek 2023-2024 sezonunda Hertha Berlin'den bedelsiz olarak kadroya katılmıştı.



Başakşehir formasıyla 73 maça çıkan golcü oyuncu bu maçlarda 45 gol atarken 9 da asist kaydetti.

