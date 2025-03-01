NTV.COM.TR

Süper Lig'in golcüsü Piatek Trabzonspor yolunda

Başakşehir'le kariyer sezonunu yaşayan Krzysztof Piatek sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Trabzonspor Polonyalı golcüyle ilgileniyor.

Süper Lig'in golcüsü Piatek Trabzonspor yolunda

'in golcüsü Krzysztof Piatek yolunda. 

İddiaya göre , sezon sonunda Simon Banza ve kulübü Braga'yla anlaşamazsa rotasını 'in golcüsüne çevirecek.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Piatek, 'de bu sezon çıktığı 22 maçta 18 gol kaydetti.
Polonyalı oyuncu gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.

Piatek 2023-2024 sezonunda Hertha Berlin'den bedelsiz olarak kadroya katılmıştı.

Başakşehir formasıyla 73 maça çıkan golcü oyuncu bu maçlarda 45 gol atarken 9 da asist kaydetti.

38 yaşındaki Muslera Galatasaray'a veda ediyor: Yerine bir yerli bir yabancı aday

38 yaşındaki Muslera Galatasaray'a veda ediyor: Yerine bir yerli bir yabancı aday

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...