Süper Lig'in ilk yarısında parlayan Taha Altıkardeş, formasına hasret kaldı

Süper Lig 'de 7 maçtır galip gelemeyen, milli araya 37 puanla 7. sırada giren Göztepe 'nin genç stoperi Taha Altıkardeş formaya hasret kaldı. Takımın en gelecek vadeden oyuncuları arasında gösterilen 21 yaşındaki stoper, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre arkadaşlarından uzak kaldı. Sezonun ilk yarısında Mersin'de oynanan Hatayspor maçında yüzüne aldığı darbeden dolayı kemikleri kırılan ve ameliyat olan Taha, ardından adale sakatlığı da yaşadı.

Son olarak 4 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'da oynanan Galatasaray müsabakasında görev yapan oyuncu, bir daha şans bulamadı.



Geçen sezondan bu yana Göztepe'de gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'da birçok kulübün ilgisini çeken ve U21 Milli Takımı'nda da oynayan Taha'nın milli aradan sonra daha fazla şans bulması bekleniyor. Bu sezon İzmir ekibi ile 15 Süper Lig maçına çıkan genç savunmacı 921 dakika sahada kaldı. Taha hücuma da katkılar verip 2 gol attı.