Süper Lig'in kapısından döndü, 2. Lig'e düştü. Sakaryaspor 1. Lig'e veda etti

Sakaryaspor, son iki sezondur hem idari hem ekonomik hem de sportif olarak sıkıntılar yaşamasına rağmen son haftalarda ligde kalma yolunda önüne gelen fırsatları kullanamayınca play-off'larda yer aldığı ve final oynadığı lige veda etti.

Sakaryaspor, ligin bitimine 3 hafta kalmasına rağmen en çok mağlubiyet yaşadığı ve gol yediği, en az puan topladığı ve gol attığı sezonu geride bıraktı.

4 SEZONDA 12 TEKNİK DİREKTÖR

Sakaryaspor, teknik direktör konusunda da "istikrarsız" grafik çizdi.

Yeşil-siyahlı takımda 4 sezonda İlker Püren, Serkan Özbalta, Taner Taşkın, Tuncay Şanlı, Coşkun Demirbakan, Suat Kaya, Mesut Bakkal, İrfan Buz, Serhat Sütlü, Furkan Köseoğlu, Hakan Kutlu ve Mustafa Dalcı teknik direktör olarak görev yaptı.