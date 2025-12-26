Süper Lig'in kart raporu | Hakemlerden 676 sarı, 38 kırmızı kart, işte en çok kart çıkan takım

Trendyol Süper Lig'de ilk 17 haftanın tamamlanmasının kart istatistikleri de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından paylaşılan verilere göre ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalarda 676 sarı ve 38 kırmızı kart gösterildi.

EN ÇOK KART GÖREN GAZİANTEP FK



Süper Lig'in ilk yarısının en hırçın takımı Gaziantep FK oldu. Antep takımına geride kalan haftalarda 50 sarı, 3 kırmızı kart gösterildi. Kırmızı-siyahlıları 46'sı sarı, 1'i de kırmızı olmak üzere 47 kartla Çaykur Rizespor takip etti. Öte yandan en fazla sarı kartı da Gaziantep FK gördü. En az sarı kartı ise 28 kez ile Trabzonspor gördü. Galatasaray ve Gençlerbirliği de 30 ile en az sarı kart gören takımlar arasında yer aldı.

GENÇLERBİRLİĞİ EN FAZLA KIRMIZI KART GÖREN OLDU



Ligde kırmızı kartla en fazla cezalandırılan ekip ise Gençlerbirliği oldu. 5 kırmızı kart gören Ankara ekibinin ardından Göztepe 4, Beşiktaş, Gaziantep FK, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir de 3'er kırmızı kartla cezalandırıldı. Alanyaspor ve Eyüpspor ise ligin ilk yarısında kırmızı kart görmedi.

EN ÇOK KIZARAN ORKUN KÖKÇÜ VE THALİSSON



Süper Lig'de bu sezon en fazla kırmızı kart gören futbolcular, Beşiktaş'tan Orkun Kökçü ile Gençlerbirliği'nden Thalisson oldu. Orkun, RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynadıkları maçlarda direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Thalisson ise Galatasaray ve Konyaspor ile oynadıkları müsabakalarda ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.

EN ÇOK SARI KART GÖREN FUTBOLCU



Sarı kart istatistiklerinde ise 7 kez ile Beşiktaş'ın defans oyuncusu Emirhan Topçu zirvede yer aldı. Topçu'yu 6'şar sarı kartla Çaykur Rizespor'dan Samet Akaydin, Gaziantep FK'dan Arda Kızıldağ, Kocaelispor'dan Show ve Konyaspor'dan Uğurcan Yazğılı takip etti.