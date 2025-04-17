Süper Lig'in parlayan ismi Deniz Ertaş: "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisini duydum"

Süper Lig ekibi Konyaspor'un kalecisi Deniz Ertaş, Hatayspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Yeşil-beyazlı takımın file bekçisi Deniz Ertaş, "Bu hafta iyi çalıştık. Geçen hafta aldığımız galibiyeti taçlandırmak istiyoruz. Gerekli analizleri yaptık şimdi de son idmanımızı yapacağız. Yarın sahaya 3 puan için çıkacağız. Ben genç oyuncuyum, bulduğum bütün süreleri iyi değerlendirmek istiyorum. Şu ana kadar da iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. İnşallah üstüne koyarak devam edebilirim. Takımıma ne kadar yardımcı olabilirsem o kadar mutluluk verici. İnşallah bu daha iyi bir şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.



Ertaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğine dair çıkan haberlere, "Gelecek için pek bir şey söyleyemem ama sezon sonuna kadar kulübüme ne kadar faydalı olabilirsem ne kadar iyi maç çıkarabilirsek diye odaklanmış durumdayız. Sezon sonu da ne olur bilemiyorum. Basında çıkan haberleri ben de gördüm. O haberle ilgili bir şey söyleyemem çünkü ben de aslını bilmiyorum. Şu an tek odağım kulübüme yardımcı olmak" diye konuştu.