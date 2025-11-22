Süper Lig'in parlayan yıldızı, Fenerbahçe'ye doğru: Tedesco'nun özel isteği

Sabah'ın haberine göre Alanyaspor, Fenerbahçe'nin teklifine yeşil ışık yaktı.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek'in Akdeniz ekibi ile mali konular üzerine görüşmelere başladığı kaydedildi.

ARA TRANSFERDE GELİYOR

22 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro olan Maestro, 11 maçta 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.