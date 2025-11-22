Süper Lig'in parlayan yıldızı, Fenerbahçe'ye doğru: Tedesco'nun özel isteği

22.11.2025 13:40

Süper Lig'in parlayan yıldızı, Fenerbahçe'ye doğru: Tedesco'nun özel isteği
NTV

NTV - Haber Merkezi

Ara transfer dönemindeki takviyeleri merak edilen Fenerbahçe'nin gündemindeki isim ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Rizespor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

 

Ara transfer döneminde birçok takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi.

 

FENERBAHÇE, MAESTRO'YU İSTİYOR

 

Fenerbahçe, Süper Lig ekibi Alanyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Maestro'yu kadrosuna katmak istiyor.

 

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco'nun özel olarak istediği belirtilen Angolalı oyuncu için Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile masaya oturduğu öğrenildi.

Alanyaspor, sezon başında Maestro ile dört yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sabah'ın haberine göre Alanyaspor, Fenerbahçe'nin teklifine yeşil ışık yaktı.

 

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek'in Akdeniz ekibi ile mali konular üzerine görüşmelere başladığı kaydedildi.

 

ARA TRANSFERDE GELİYOR

 

22 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

 

BU SEZONKİ PERFORMANSI

 

Piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro olan Maestro, 11 maçta 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

