Süper Lig'in şampiyonu için 6 puanlık olay tahmin: Galatasaray ve Fenerbahçe'ye verilen oran belli oldu!
Süper Lig'de heyecan 11. hafta maçlarıyla devam ederken, sezon sonuda ipi göğüsleyecek takımla ilgili tahmin yapıldı.
Trendyol Süper Lig'de derbilerin oynandığı 11. hafta heyecanı sürerken, dikkat çeken bir tahmin ortaya atıldı.
GALATASARAY İLE TRABZONSPOR YENİŞEMEDİ
Galatasaray, 11. haftada Trabzonspor'u konuk etti. RAMS Park'ta oynanan müsabaka, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Bu skorla birlikte lider Galatasaray'ın puanı 29 olurken, Trabzonspor'un puanı 24 oldu. Bordo-mavililer, haftayı 3. sırada kapattı.
FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ KARŞISINDA 2-0'DAN DÖNDÜ
Beşiktaş ile Fenerbahçe ise haftanın bir diğer büyük maçında kozlarını paylaştı.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skoru yakalayan Fenerbahçe oldu.
Bu maçların ardından Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayacak takımla ilgili dikkat çeken bir tahmin yapıldı.
Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, Süper Lig'de 2025/26 sezonunun şampiyonunu belirledi.
ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ
Galatasaray'ın, geride kalan üç sezonda olduğu gibi 2025/26 sezonunda da şampiyonluk ipini göğüsleyeceği öngörüldü. Sarı-kırmızılıların sezonu 86 puanla bitireceği ve şampiyonluk şansının yüzde 77.1 olduğu ifade edildi.
FENERBAHÇE'NİN YÜZDESİ
Fenerbahçe'nin ise Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada yer alacağı ve 80 puan toplayacağı tahmin edildi. Sarı-lacivertlilerin şampiyon olma ihtimali yüzde 22.2 olarak gösterildi.
TRABZONSPOR'UN OLASILIĞI
Sezonu 3. sırada bitirecek olan takımın ise Trabzonspor olacağı ifade edildi. Bordo-mavililerin 62 puan toplayabileceği tahmin edilirken, şampiyon olma olasılığı yüzde 0.5 olarak belirlendi.
BEŞİKTAŞ'A MUCİZE TAHMİN
Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimaline yüzde 0.1 oran verilirken, siyah-beyazlıların sezonu 56 puanla 4. sırada tamamlayacağı aktarıldı.
SAMSUNSPOR'UN OLASILIĞI
Geçen sezonun flaş takımlarından Samsunspor'un ise bu sezonu 5. sırada tamamlayacağı ve 56 puan toplayacağı öngörüldü. Kırmızı-beyazlıların şampiyonluk yüzdesi ise 0.1 olarak gösterildi.
KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR
Küme düşecek takımların ise 33 puanla Kayserispor, 32 puanla Gençlerbirliği ve 22 puanla Karagümrük olacağı tahmin edildi.
- Etiketler :
- Trabzonspor
- Galatasaray
- Beşiktaş
- Fenerbahçe