Süper Lig'in şampiyonu için 6 puanlık olay tahmin: Galatasaray ve Fenerbahçe'ye verilen oran belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de derbilerin oynandığı 11. hafta heyecanı sürerken, dikkat çeken bir tahmin ortaya atıldı.



GALATASARAY İLE TRABZONSPOR YENİŞEMEDİ



Galatasaray, 11. haftada Trabzonspor'u konuk etti. RAMS Park'ta oynanan müsabaka, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.



Bu skorla birlikte lider Galatasaray'ın puanı 29 olurken, Trabzonspor'un puanı 24 oldu. Bordo-mavililer, haftayı 3. sırada kapattı.



FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ KARŞISINDA 2-0'DAN DÖNDÜ



Beşiktaş ile Fenerbahçe ise haftanın bir diğer büyük maçında kozlarını paylaştı.



Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skoru yakalayan Fenerbahçe oldu.



Bu maçların ardından Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayacak takımla ilgili dikkat çeken bir tahmin yapıldı.



Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, Süper Lig'de 2025/26 sezonunun şampiyonunu belirledi.



ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ



Galatasaray'ın, geride kalan üç sezonda olduğu gibi 2025/26 sezonunda da şampiyonluk ipini göğüsleyeceği öngörüldü. Sarı-kırmızılıların sezonu 86 puanla bitireceği ve şampiyonluk şansının yüzde 77.1 olduğu ifade edildi.