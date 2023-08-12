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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Kayserispor deplasmanında: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar'da 5 futbolcu forma giyemeyecek. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Kayserispor deplasmanında: Muhtemel 11'ler

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'da hedef sezona galibiyetle başlamak.

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Mondihome 'a konuk olacak. Okan Buruk'un öğrencileri ligi geçen sezon 88 puanla zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu kazanmıştı.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Hafif sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo'nun yanı sıra Tete, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö ve Olimpiu Morutan Kayseri'ye götürülmedi.

Yeni transferler Wilfred Zaha ve Kerem Demirbay ise kadroya alındı.

Geçen sezonu 9. basamakta tamamlayan Kayserispor'da ise tek eksik Majid Hosseini.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda 21.45'te başlayacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Torreira, Oliveira, Kerem, Mertens, Barış, Icardi.

Kayserispor: Mondihome Kayserispor: Bilal, Ramazan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Ali Karimi, Kemen, Gökhan, Cardoso, Mane, Thiam.

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