Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Kayserispor deplasmanında: Muhtemel 11'ler

Galatasaray'da hedef sezona galibiyetle başlamak.



Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak. Okan Buruk'un öğrencileri ligi geçen sezon 88 puanla zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu kazanmıştı.



GALATASARAY'DA 5 EKSİK



Hafif sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo'nun yanı sıra Tete, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö ve Olimpiu Morutan Kayseri'ye götürülmedi.



Yeni transferler Wilfred Zaha ve Kerem Demirbay ise kadroya alındı.



Geçen sezonu 9. basamakta tamamlayan Kayserispor'da ise tek eksik Majid Hosseini.



RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda 21.45'te başlayacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Torreira, Oliveira, Kerem, Mertens, Barış, Icardi.

Kayserispor: Mondihome Kayserispor: Bilal, Ramazan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Ali Karimi, Kemen, Gökhan, Cardoso, Mane, Thiam.