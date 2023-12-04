Süper Lig'in yayın ihalesinde hedef rakam belli oldu

Geçtiğimiz günlerde TFF, Süper Lig'de yayın ihalesinin bedelini artırmak için Kulüpler Birliği'ne play-off önerisinde bulundu.

Belçika ve Romanya'daki sistemin örnek gösterildiği kaydedilirken, bu yolla birlikte büyük maçların daha çok oynatılması planlanıyor.

Akşam'ın haberine göre, Kulüpler Birliği ile ortaklaşa kurulan ihale komisyonunun 500 milyon dolardan 85 milyon dolar seviyelerine gerileyen yayın gelirlerini 250 milyon dolar seviyelerine çıkarmak için çalışıyor.

Öte yandan sezon sonunda yayın ihalesine en az 3 firmanın katılması bekleniyor.