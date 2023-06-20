Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor'da 11 ayrılık

TFF 1. Lig'de sezonunun sona ermesiyle tekrardan adını Süper Toto Süper Lig'e yazdıran Çaykur Rizespor, 11 oyuncusuyla yolların ayrıldığını duyurdu.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüzle sözleşmesi sona eren Yannick Bolasie, Bahadır Öztürk, Alper Potuk, Ronaldo Mendes, Gökhan Gönül, Amilton, Emircan Altıntaş, Kerem Kalafat, Ogün Özçiçek, Haqi Osman ve Abdullah Yiğiter'e takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselmişti.

Golden Boy Ödülleri | Arda Güler Avrupa'nın en iyisi olmaya aday Haberi Görüntüle