Süper Lig'in yeni sezonunda takımların galibiyet başına alacakları ücret belli oldu

Süper Lig’de 2023-2024 sezonunda, takımlar alacakları her galibiyette 2 milyon 488 bin lira kazanacak.



Yayıncı kuruluş beIN Sports ile geçen sezon 2,2 milyar liraya mutabakat sağlanırken, 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Anlaşmaya göre ikinci sezonun yayın bedelinde, yıllık tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yarısı oranında artış gerçekleşecek.



YAYIN BEDELİ YÜZDE 19,795 ORANINDA ARTACAK

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs 2023 verilerinde TÜFE oranını yüzde 39,59 olarak belirledi.



Bu çerçevede beIN Sports’un ödeyeceği rakam da yüzde 19,795’lik artışla 2 milyar 635 milyon 490 bin liraya yükseldi.



Bir başka deyişle Süper Lig’in yayın hakkı bu sezon 435 milyon 490 bin lira artmış oldu.



LİGE KATILIM HAKKI, 38 MİLYON 30 BİN LİRA



Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kulüplere toplam 2 milyar 55 milyon 682 bin lira ödeme yapılacak.



Bu meblağın yüzde 37’si kulüplere eşit dağıtılıyor.



Buna göre gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek 20 takımdan her biri, 38 milyon 30 bin lirayı kasasına koyacak.



BİR GALİBİYETİN KARŞILIĞI YAKLAŞIK 2,5 MİLYON LİRA



Yayın gelirinin dağıtımında yüzde 46’lık kısım, takımların performansına göre paylaştırılıyor.



Bu kalemde toplam 945 milyon 613 bin lira dağıtılacak.



Alınacak her galibiyette 2 milyon 488 bin lira kazanacak kulüpler, beraberlik halinde bu meblağın yarısına sahip olacak.



HER ŞAMPİYONLUK İÇİN 3 MİLYON 375 BİN LİRA



Yayın gelirinin yüzde 11‘i, şampiyonluk apoleti takan kulüplere gidiyor.

Toplamda 226 milyon 125 bin liranın paylaşılacağı bu kalemde, geçmiş yıllarda şampiyonluk yaşayan takımlar, her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira elde edecek.



Bu doğrultuda, 23 şampiyonluğu bulunan Galatasaray, 77 milyon 625 bin lirayla “şampiyonlar payından” en fazla hisse alacak kulüp konumunda yer alıyor.



Şampiyonluk sayısı klasmanında ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, ulaştığı 19 şampiyonluk için gelir hanesine 64 milyon 125 lira yazacak.

Süper Lig’de 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş 54 milyon lira, 7 şampiyonluğu bulunan Trabzonspor ise 23 milyon 625 bin lira kazanacak.



Birer kez şampiyonluk sevinci yaşayan Bursaspor ve Başakşehir’in hissesine de 3 milyon 375’er milyon lira düşecek.



ŞAMPİYONLUK PRİMİ YAKLAŞIK 40 MİLYON LİRA



Yayın havuzundaki gelirin yüzde 6’sı, sezon sonunda ilk altı sırayı alacak takımlar arasında kademeli şekilde paylaştırılıyor.



Toplamda 123 milyon 341 bin liranın dağıtılacağı bu kalemde, şampiyonluğa uzanan takıma 39,8 milyon lira verilecek.



Klasmanda ikinci sırayı alacak kulüp 31,8 milyon lira kazanırken, lig üçüncüsü 23,9 milyon lira, lig dördüncüsü 15,9 milyon lira, lig beşincisi 7,9 milyon lira ve lig altıncısı da 4 milyon lira alacak.



SÜPER LİG, 5 SENEDE YÜZDE 80 DEĞER KAYBETTİ



Süper Lig yayın hakları, 2017-18 sezonu itibarıyla 500 milyon dolarlık rekor ücretle mevcut yayıncı beIN Sports’a ihale edilmiş ve 5 sezonluk anlaşma imzalanmıştı.



İlk iki sezonun ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yayıncı kuruluş arasında yapılan anlaşma sonucunda, yayın/ihale bedelinde yaklaşık yüzde 25 oranında indirime gidildi.



Yayıncı kuruluş, bilhassa yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte ödeyeceği bedeli daha da aşağı çekti ve ödemelerini de döviz yerine Türk lirasına çevirdi.



Kulüpler bu duruma zaman zaman sert tepki gösterse de TFF’nin araya girmesiyle orta yol bulundu ve sözleşme bitiş zamanı beklendi.

2021-22 sezonu itibarıyla beIN Sports ile olan yayın sözleşmesi sona erdi.



Yapılacak yeni ihalede gerek TFF gerekse kulüpler yüksek meblağlı teklifler bekliyor ve 3,5 ila 4 milyar lira telaffuz ediliyordu.



İhale zamanı geldiğinde ise en yüksek teklifi, 2 milyar 50 milyon lirayla beIN Sports verdi.



Bu teklif TFF ve kulüplerin beklentilerini karşılamadı. TFF, yeni teklifler almak ve alternatif çözümler için ihaleyi iptal etti.



Daha yüksek ücretle yayıncı kuruluş aransa da beIN Sport’tan daha iyi teklif sunan kimse çıkmadı ve TFF, 2022-23 sezonu itibarıyla beIN Sports ile yıllık 2,2 milyar karşılığında 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayıncı kuruluş, sözleşmeye binaen bu sezon 2,63 milyar lira ödeme gerçekleştirecek.



Bu meblağ, bugünün döviz kuruyla 97,5 milyon dolara tekabül ediyor.

Böylece, 6 sezon önce 500 milyon dolara ihale edilen Süper Lig maçlarının yayını, bu sezon itibarıyla yüzde 80 oranında değer kaybetmiş oldu.