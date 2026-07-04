Süper Lig'in yıldızları maça damga vurdu. Biri hüngür hüngür ağladı, diğeri jeneriklik golü attı
04.07.2026 12:13
Lopes Cabral ve Nuno Da Costa
Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçı hüzünlü bir vedaya sahne oldu. Süper Lig'in iki yıldızı maça damga vurdu.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin, normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 mağlup ederek son 16 turunda Mısır'ın rakibi oldu.
103. dakikada Yeşil Burun Adaları'nda Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, turnuvada şimdiye kadar atılan en güzel gollerden birine imzasını attı ve skora tekrar dengeyi getirdi.
“ARTIK İNSANLAR BİZİ TANIYOR”
Cabral maç sonunda, "Artık insanlar Yeşil Burun Adaları'nı tanıyor ve bize saygı gösteriyor. Çok iyi bir futbol ülkesiyiz ve kalitemiz ortada. Bu saygıyı Dünya Kupası'ndaki performansımızla hak ettik. Dünyanın en iyi oyuncusuna karşı oynamak harikaydı." ifadesini kullandı.
Trabzonspor'da sezona başlamak için sabırsızlandığını anlatan Cabral, "Trabzonspor harika bir kulüp ve harika taraftarlara sahip. Sezona başlamayı dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.
CABRAL'IN ATTIĞI GOL
MAÇ SONU GÖZYAŞLARI
Türkiye'de Süper Lig'de Kasımpaşa forması da giyen Başakşehir'in Yeşil Burun Adalı forveti Nuno da Costa, Dünya Kupası'nda Arjantin'e elenmeleri sonrası gözyaşlarına boğuldu.
35 yaşındaki Da Costa'yı tribünde bulunan ailesi teselli etmeye çalıştı.
Nuno da Costa'nın gözyaşları
YEŞİL BURUN ADALARI'NDA TÜRKİYE'DEN 4 FUTBOLCU
Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez mücadele ettiği turnuvada 3 grup maçında da berabere kalarak namağlup üst tura çıkmıştı.
Türkiye'deki liglerden 4 futbolcu da Yeşil Burun Adaları'nda forma giymişti.
Trabzonspor'dan Wagner Pina ve Sidny Lopes Cabral, RAMS Başakşehir'den Nuno Da Costa ve Iğdır FK'dan Ryan Mendes, milli takım kadrosunda yer almıştı.