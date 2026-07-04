Süper Lig'in yıldızları maça damga vurdu. Biri hüngür hüngür ağladı, diğeri jeneriklik golü attı

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin, normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda Yeşil Burun Adaları 'nı 3-2 mağlup ederek son 16 turunda Mısır'ın rakibi oldu.

103. dakikada Yeşil Burun Adaları'nda Trabzonspor 'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, turnuvada şimdiye kadar atılan en güzel gollerden birine imzasını attı ve skora tekrar dengeyi getirdi.

“ARTIK İNSANLAR BİZİ TANIYOR”

Cabral maç sonunda, "Artık insanlar Yeşil Burun Adaları'nı tanıyor ve bize saygı gösteriyor. Çok iyi bir futbol ülkesiyiz ve kalitemiz ortada. Bu saygıyı Dünya Kupası'ndaki performansımızla hak ettik. Dünyanın en iyi oyuncusuna karşı oynamak harikaydı." ifadesini kullandı.

Trabzonspor'da sezona başlamak için sabırsızlandığını anlatan Cabral, "Trabzonspor harika bir kulüp ve harika taraftarlara sahip. Sezona başlamayı dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.

CABRAL'IN ATTIĞI GOL