Süper Lig'in yıldızları milli takımlarına damga vurdu
Süper Lig'in yıldızları milli takımlarında da gol atarak maçlara damga vurdu.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 2. hafta heyecanı başladı.
Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasında 6 maç yapıldı.
Arnavutluk, Net Global Sivasspor'un santrforu Rey Manaj'ın 2 gol attığı maçta Andorra'yı 3-0 yendi. Manaj'ın yanı sıra Sipay Bodrum FK'nin Arnavut savunma oyuncusu Arlind Ajeti de müsabakada görev aldı.
Galatasaray'dan Przemyslaw Frankowski, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski ve RAMS Başakşehir'den Krzysztof Piatek'in forma giydiği Polonya, Malta'yı 2-0 mağlup etti.
Kasımpaşa'dan Haris Hajradinovic'in 1 gol attığı mücadelede Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi'ni 2-1'lik skorla geçti.
Trabzonsporlu Denis Dragus'un görev yaptığı Romanya ise San Marino karşısında 5-1 galip geldi.
A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına 4 Eylül'de çıkacağı elemelerde alınan sonuçlar şöyle:
G Grubu:
Litvanya-Finlandiya: 2-2
Polonya-Malta: 2-0
H Grubu:
San Marino-Romanya: 1-5
Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-1
K Grubu:
Arnavutluk-Andorra: 3-0
İngiltere-Letonya: 3-0
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