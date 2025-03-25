Süper Lig'in yıldızları milli takımlarına damga vurdu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 2. hafta heyecanı başladı.



Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasında 6 maç yapıldı.



Arnavutluk, Net Global Sivasspor'un santrforu Rey Manaj'ın 2 gol attığı maçta Andorra'yı 3-0 yendi. Manaj'ın yanı sıra Sipay Bodrum FK'nin Arnavut savunma oyuncusu Arlind Ajeti de müsabakada görev aldı.

Galatasaray'dan Przemyslaw Frankowski, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski ve RAMS Başakşehir'den Krzysztof Piatek'in forma giydiği Polonya, Malta'yı 2-0 mağlup etti.



Kasımpaşa'dan Haris Hajradinovic'in 1 gol attığı mücadelede Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi'ni 2-1'lik skorla geçti.



Trabzonsporlu Denis Dragus'un görev yaptığı Romanya ise San Marino karşısında 5-1 galip geldi.



A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına 4 Eylül'de çıkacağı elemelerde alınan sonuçlar şöyle:



G Grubu:



Litvanya-Finlandiya: 2-2

Polonya-Malta: 2-0



H Grubu:



San Marino-Romanya: 1-5

Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-1



K Grubu:



Arnavutluk-Andorra: 3-0

İngiltere-Letonya: 3-0