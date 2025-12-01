Süper Lig'in zirvesinde dev derbi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk 11'leri
01.12.2025 17:32
Son Güncelleme: 01.12.2025 19:04
NTV - Haber Merkezi
Türk futbolu bugün derbi heyecanı yaşayacak. Trendyol Süper Lig'in zirvesindeki ezeli rakipler; Fenerbahçe ile Galatasaray saat 20'de Kadıköy'de karşılaşacak.
Şampiyonluk yarışındaki iki dev, derbide sahaya çıkıyor.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın düellosu saat 20'de.
Zirvedeki puan farkını 6'dan 1'e indiren Sarı Lacivertliler, ezeli rakibini yenerek 659 gün sonra liderliği devralmanın peşinde.
2023/2024 sezonunun 24. haftasından beri ligin zirvesine çıkamayan Sarı Lacivertlilerde tek eksik Çağlar Söyüncü.
Galatasaray ise Okan Buruk döneminde 3 sezondur kaybetmediği Kadıköy'de liderliğini korumayı hedefliyor.
Eksikler nedeniyle son dönemde rotasyonu daralan Sarı Kırmızılılarda,, Osimhen, Lemina ve Yunus derbide kadroya dönecek.
Tedavileri süren Jakobs ve Kaan Ayhan hakkında karar maç saatinde verilecek.
Sakatlanan Singo'nun yanı sıra kart cezalısı Sallai'yle bahis cezası bulunan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı forma giyemeyecek.
Ezeli rekabetteki 404'üncü randevuya ilgi büyük.
BİLETLER 3 SANİYEDE TÜKENDİ, KARABORSADA 100 BİN LİRAYI GEÇTİ
Fenerbahçe taraftarları satışa çıkan biletleri 3 saniyede tüketirken,, karaborsada fiyatlar 100 bin lirayı geçti.
Derbide 2 bin 79 Galatasaray taraftarı da deplasman tribününde olacak.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.
Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen.