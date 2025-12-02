Süper Lig'in zirvesinde makas daralıyor

02.12.2025 16:48

Süper Lig'in zirvesinde makas daralıyor
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi berabere bitti ancak Süper Lig'in zirvesinde yarış daha da heyecan kazandı. Trabzonspor, ilk iki sıradaki rakiplerine bir adım daha yaklaştı.

Süper Lig'in zirvesinde makas daralıyor.

 Fenerbahçe-Galatasaray derbinin 1-1 sona ermesiyle, liderlik yarışına Trabzonspor da dahil oldu. 

Bordo mavililer haftayı Konyaspor'u 3-1'lik Konyaspor galibiyetiyle geçti.

İLK YARIYA SON 3 HAFTA


14. haftanın ardından Galatasaray'ın 33, Fenerbahçe'nin 32, Trabzonspor'un 31 puanı var. Devleri,, Göztepe ve Samsunspor takip ediyor. Beşiktaş'sa liderin 9 puan gerisinde 6. basamakta.


Geçen sezonsa 14. haftada lider Galatasaray, Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyordu.


Bu sezon ilk yarının tamamlanmasına 3 hafta var.

KALAN HAFTALARIN TAKVİMİ

15. haftada Galatasaray-Samsunspor, Rams Başakşehir - Fenerbahçe ve Göztepe- Trabzonspor maçları oynanacak.

 

16. haftadaysa dev bir karşılaşma var. Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Galatasaray Antalyaspor'a konuk olacak, Fenerbahçe ise Konyaspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray-Kasımpaşa, Eyüpspor-Fenerbahçe, ve Gençlerbirliği-Trabzonspor maçları oynanacak. Federasyon bu 3 haftanın maç tarihlerini ise henüz açıklamadı.


21 Aralık haftasonunda tamamlanacak ilk yarının ardından ikinci devre 18 Ocak'ta başlayacak.

 