Süper Lig'in zirvesinde makas daralıyor
02.12.2025 16:48
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi berabere bitti ancak Süper Lig'in zirvesinde yarış daha da heyecan kazandı. Trabzonspor, ilk iki sıradaki rakiplerine bir adım daha yaklaştı.
Süper Lig'in zirvesinde makas daralıyor.
Fenerbahçe-Galatasaray derbinin 1-1 sona ermesiyle, liderlik yarışına Trabzonspor da dahil oldu.
Bordo mavililer haftayı Konyaspor'u 3-1'lik Konyaspor galibiyetiyle geçti.
İLK YARIYA SON 3 HAFTA
14. haftanın ardından Galatasaray'ın 33, Fenerbahçe'nin 32, Trabzonspor'un 31 puanı var. Devleri,, Göztepe ve Samsunspor takip ediyor. Beşiktaş'sa liderin 9 puan gerisinde 6. basamakta.
Geçen sezonsa 14. haftada lider Galatasaray, Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyordu.
Bu sezon ilk yarının tamamlanmasına 3 hafta var.
KALAN HAFTALARIN TAKVİMİ
15. haftada Galatasaray-Samsunspor, Rams Başakşehir - Fenerbahçe ve Göztepe- Trabzonspor maçları oynanacak.
16. haftadaysa dev bir karşılaşma var. Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Galatasaray Antalyaspor'a konuk olacak, Fenerbahçe ise Konyaspor'u ağırlayacak.
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray-Kasımpaşa, Eyüpspor-Fenerbahçe, ve Gençlerbirliği-Trabzonspor maçları oynanacak. Federasyon bu 3 haftanın maç tarihlerini ise henüz açıklamadı.
21 Aralık haftasonunda tamamlanacak ilk yarının ardından ikinci devre 18 Ocak'ta başlayacak.