Süper Lig'in zirvesinde makas daralıyor.



Fenerbahçe-Galatasaray derbinin 1-1 sona ermesiyle, liderlik yarışına Trabzonspor da dahil oldu.



Bordo mavililer haftayı Konyaspor'u 3-1'lik Konyaspor galibiyetiyle geçti.



İLK YARIYA SON 3 HAFTA



14. haftanın ardından Galatasaray'ın 33, Fenerbahçe'nin 32, Trabzonspor'un 31 puanı var. Devleri,, Göztepe ve Samsunspor takip ediyor. Beşiktaş'sa liderin 9 puan gerisinde 6. basamakta.



Geçen sezonsa 14. haftada lider Galatasaray, Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyordu.



Bu sezon ilk yarının tamamlanmasına 3 hafta var.



KALAN HAFTALARIN TAKVİMİ



15. haftada Galatasaray-Samsunspor, Rams Başakşehir - Fenerbahçe ve Göztepe- Trabzonspor maçları oynanacak.

16. haftadaysa dev bir karşılaşma var. Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Galatasaray Antalyaspor'a konuk olacak, Fenerbahçe ise Konyaspor'u ağırlayacak.



Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray-Kasımpaşa, Eyüpspor-Fenerbahçe, ve Gençlerbirliği-Trabzonspor maçları oynanacak. Federasyon bu 3 haftanın maç tarihlerini ise henüz açıklamadı.



21 Aralık haftasonunda tamamlanacak ilk yarının ardından ikinci devre 18 Ocak'ta başlayacak.