Süper Lig maçları ne zaman, bu hafta oynanacak mı? Süper Lig 34. hafta fikstürü belli oldu

Süper Lig'de bu haftanın maç programı merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle, Süper Lig'de bu hafta maç oynanıp oynanmayacağı, futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, Süper Lig maçları ne zaman, bu hafta oynanacak mı?



SÜPER LİG'DE BU HAFTA MAÇLAR OYNANACAK MI?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan 34. hafta maç fikstürüyle birlikte, Süper Lig'de yeni maç programı belli oldu.



Buna göre; Süper Lig'de bu hafta sonu, 14 Mayıs 2023 seçimleri nedeniyle maçlar oynanmayacak. Süper Lig'de maçlar 16 Mayıs Salı günü itibarıyla oynanmaya başlayacak.

SÜPER LİG 34. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?



Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın programı şöyle:



16 Mayıs Salı



17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas 4 Eylül)



20.00 İstanbulspor-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor (Kırbıyık Holding)



17 Mayıs Çarşamba



17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor (Başakşehir Fatih Terim)



20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Stat henüz açıklanmadı)



18 Mayıs Perşembe



20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)



NOT: Kayserispor, 34. haftayı bay geçecek. Beşiktaş ile Giresunspor ise rakipleri Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle hükmen galip ilan edilecek.