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Süper Lig maçları ne zaman, bu hafta oynanacak mı? Süper Lig 34. hafta fikstürü belli oldu

Süper Lig'de bu hafta maç olup olmadığı, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde sorgulanmaya başladı. Takımlarının Süper Lig'deki maçlarını takip eden futbolseverler, maçların hangi tarihlerde oynanacağını araştırıyor. Peki, Süper Lig maçları ne zaman, bu hafta oynanacak mı? İşte Süper Lig 34. hafta maç fikstürü.

Süper Lig maçları ne zaman, bu hafta oynanacak mı? Süper Lig 34. hafta fikstürü belli oldu

'de bu haftanın maç programı merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle, Süper Lig'de bu hafta maç oynanıp oynanmayacağı, futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, Süper Lig maçları ne zaman, bu hafta oynanacak mı?

SÜPER LİG'DE BU HAFTA MAÇLAR OYNANACAK MI?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan 34. hafta maç fikstürüyle birlikte, Süper Lig'de yeni maç programı belli oldu.

Buna göre; Süper Lig'de bu hafta sonu, 14 Mayıs 2023 seçimleri nedeniyle maçlar oynanmayacak. Süper Lig'de maçlar 16 Mayıs Salı günü itibarıyla oynanmaya başlayacak.

Süper Lig maçları ne zaman, bu hafta oynanacak mı? Süper Lig 34. hafta fikstürü belli oldu - 1

SÜPER LİG 34. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın programı şöyle:

16 Mayıs Salı

17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas 4 Eylül)

20.00 İstanbulspor- (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor (Kırbıyık Holding)

17 Mayıs Çarşamba

17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Stat henüz açıklanmadı)

18 Mayıs Perşembe

20.00 -Trabzonspor (Ülker)

NOT: Kayserispor, 34. haftayı bay geçecek. ile Giresunspor ise rakipleri Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle hükmen galip ilan edilecek.

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