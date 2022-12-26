Süper Ligde 16. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 16. haftanın hakemlerini açıkladı.
Açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
27 Aralık Salı:
17.00 MKE Ankaragücü-HangiKredi Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Sarper Barış Saka
28 Aralık Çarşamba:
17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Ümit Öztürk
29 Aralık Perşembe:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Erkan Özdamar
17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Ali Şansalan