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Süper Ligde 16. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Ligde 16. haftanın hakemleri açıklandı

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Süper Lig'de görünüm: Sonuçlar, puan durumu, 16. haftanın programı

Süper Lig'de görünüm: Sonuçlar, puan durumu, 16. haftanın programı

Türkiye Federasyonu Merkez Kurulu, 'de 16. haftanın hakemlerini açıkladı.

Açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

27 Aralık Salı:

17.00 MKE Ankaragücü-HangiKredi Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Sarper Barış Saka

28 Aralık Çarşamba:

17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Ümit Öztürk

29 Aralık Perşembe:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Erkan Özdamar

17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Ali Şansalan

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