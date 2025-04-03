Suriyeli yetkiliden PKK/YPG açıklaması: Halep'ten çekilip, İçişleri Bakanlığına bağlanacak

Terör örgütü PKK/YPG ile yapılan görüşmeye hükümet adına katılan Yarbay Muhammed Abdülgani, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallerindeki duruma ilişkin varılan anlaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Abdülgani, "(Şeyh Maksud ve Eşrefiyye'deki) Tüm askeri güçler Suriye'nin kuzeydoğusuna çekilecek. SDG'nin askeri durumunu ele almak üzere merkezi komiteler ve Savunma Bakanlığı tarafından belirli düzenlemeler yapılacak. İki mahallede herhangi bir askeri güç varlığı kalmayacaktır. Gerekli mekanizmeler kurulacak. Bu iki mahalle askeri güçlerden arındırılacak. Taraflar anlaşmanın uygulanması konusunda uyumlu ve işbirliği içerisinde." dedi.



Anlaşmanın "Söz konusu mahallelerdeki mevcut yönetimin, sivil ve hizmet yönetiminin ilgili vilayet, belediye ve diğer resmi kurumlarla koordineli şekilde korunacağını açıkça belirten maddeler içerdiğini" belirten Abdülgani, "Yerel meclislerin entegrasyonu ve çalışma sistemlerini belirlemek için merkezi komiteler oluşturulacak." ifadesini kullandı.



Alıkoyulan kişilerin serbest bırakılması konusunda yakın zamanda pratik adımlar atılacağına işaret eden Abdülgani, "Şu anda istatistikler düzenleniyor. (8 Aralık 2024) Kurtuluştan sonra tutuklanan herkes serbest bırakılacaktır. Bu anlaşma, Halep ili ile sınırlı olup, merkezi komite aracılığıyla tüm cezaevlerinin boşaltılması yönünde yeni anlaşmalar yapılacaktır." diye konuştu.



Şeyh Maksud ve Eşrefiyye'de örgütün sözde güvenlik güçlerinin durumuna da değinen Abdülgani, "İç güvenlik güçlerine gelince, tek bir yapı altında birleştirilerek İçişleri Bakanlığına bağlanacak ve böylece bu mahallelerde durumu yönetmek için yardımcı olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.



Anlaşmanın imzalanmasıyla alıkoyma vakalarının kaydedilmediğini savunan Yarbay Abdülgani, anlaşmada ayrıca söz konusu mahallelerde barikatların kaldırılmasına yönelik bir maddenin bulunduğunu ve güvenliği doğru şekilde sağlamak için kontrol noktalarının kurulmasına yönelik komitelerin oluşturulacağını aktardı.