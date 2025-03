Sürpriz öneri: "NBA takımları, EuroLeague'e katılsın"

EuroLeague Üst Yöneticisi (CEO) Paulius Motiejunas, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ile Uluslararası Basketbol Federasyonunun (FIBA) ortaklaşa lig kurmaya hazırlandığı Avrupa basketbolu için birlik çağrısı yaptı.



Motiejunas, Fransa'nın L'Equipe gazetesine yaptığı açıklamada, "NBA Başkanı Adam Silver'ın açıklamalarını bir 'savaş ilanı' olarak görmüyorum. NBA'in FIBA ile Avrupa pazarına açılma isteğini pozitif karşılıyoruz. En iyi taraftarlar, kulüpler ve basketbol kültürü bizde. EuroLeague olarak güçlüyüz, her yıl büyüyoruz ve sahip olduğumuz basketbol ürününe güveniyoruz. Şu an Avrupa Ligi'nde 13 kalıcı kulübümüz var, bu sayı daha da artacaktır. Bir arada kalmanın ve birlik olmanın yolunu bulmamız gerekiyor. NBA, basketbolun 'iş' kısmına odaklanıyor ama Avrupa basketbolu bir 'iş' değil, hayat tarzıdır. Bir duygudur." ifadelerini kullandı.



Avrupa basketbolu pazarını herkesten iyi bildiklerini kaydeden Litvanyalı basketbol adamı, "Avrupa'nın en rekabetçi ligi bizde. Beraber çalıştığımız ve bir arada olduğumuz sürece gelişmeye devam edebiliriz. Bunu FIBA ve NBA ile beraber veya onlar olmadan yapabiliriz. EuroLeague'in Avrupa pazarında yeterince başarılı olmadığı yorumlarını tuhaf buluyorum. Bildiğim kadarıyla takım sahipleri gidişattan memnun. Ürünümüz gelişmeye devam ediyor. Elbette uzun vadeli başarı bir anda olabilecek şey değil, bunun için kulüplerle birlikte çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.



"TEK YOL BİRLİKTE HAREKET ETMEK"



NBA'in Avrupa basketbolu projesine dahil olabileceklerini vurgulayan Motiejunas, "Bence tek yol birlikte hareket etmek. Takımlardan, büyük isimlerden bahsettiklerinde bu potansiyel ligi biz olmadan hayal edemiyorum. EuroLeague takımları, taraftarları, pazarı, kültürü, tutkusu ve tüm bunların onlarca yıldır oluşturduğu tarih olmadan 'en iyi ürün' hakkında konuşabilir miyiz? Kendi adımıza, Avrupa basketbolunun şu anda sunduğundan daha iyi ürün sunmak için en iyi çözümü birlikte keşfetmek üzere oturup tartışmaya her zaman hazırız." yorumunu yaptı.



EuroLeague takımlarının NBA ile görüştüğü iddialarına da değinen Motiejunas, "Şu ana kadar hiçbir kulüp bize EuroLeague'den ayrılmak istediğini söylemedi. Tabii ki NBA 'geliyorum' dediğinde biz de dahil olmak üzere her kulüp ne diyeceğini dinlemek ister. NBA'e saygı duyuyoruz. Sonuçta dünyanın en iyi ligine sahipler. IMG ile sözleşmemizi uzattık ve kulüpler de yanımızda. Söz konusu takımların EuroLeague ile sözleşme yenilediklerini doğrulayamam. Yine de endişeli değiliz. Göreve geldiğimizden beri yaptığımız işler, EuroLeague'in gelişimi sürdürebilecek en iyi lig olduğunu herkese gösterecek." diye konuştu.