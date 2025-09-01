NTV.COM.TR

Sürpriz ortaya çıktı: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer!

Alanyaspor yenilgisiyle sarsılan Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız verildi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkan , sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkan siyah-beyazlılar, milli araya mağlubiyetle girerken transferde gaza bastı.

Savunma hattını güçlendirmek isteyen ve Tiago Djalo'nun yanı sıra bir ismi daha kadrosuna katmayı planlayan Beşiktaş'ın hedefindeki isim ortaya çıktı.

"BEŞİKTAŞ, DJIKU'YU İSTİYOR"

Foot Mercato'nun haberine göre Spartak Moskova, Beşiktaş, Braga ve Fiorentina Alexander Djiku'yu kadrosuna katmak için yarış halinde.

Sürpriz ortaya çıktı: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer! - 1 Alexander Djiku, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 1 maçta 1 dakika forma giydi.

SİYAH-BEYAZLILARIN HEDEFİ

Haberin devamında Spartak Moskova ve 'ın, Ganalı stoperi bonservisiyle kadroya katmak için 'ye teklif sunacak.

Braga ve Fiorentina'nın ise satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı kaydedildi. Öte yandan daha önce oyuncuyla ilgilenen Lille'in yarıştan çekildiği ifade edildi.

Sürpriz ortaya çıktı: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer! - 2 Alexander Djiku, Fenerbahçe'ye iki sezon önce İsmail Kartal yönetiminde transfer edilmişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

'ye 2 sezon önce Strasbourg'dan ayrılarak olan 31 yaşındaki stoper, sarı-lacivertli formayla çıktığı 75 maçta 4 gol-2 asistlik bir performans sergiledi.

