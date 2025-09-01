Sürpriz ortaya çıktı: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer!
Alanyaspor yenilgisiyle sarsılan Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız verildi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkan Beşiktaş, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkan siyah-beyazlılar, milli araya mağlubiyetle girerken transferde gaza bastı.
Savunma hattını güçlendirmek isteyen ve Tiago Djalo'nun yanı sıra bir ismi daha kadrosuna katmayı planlayan Beşiktaş'ın hedefindeki isim ortaya çıktı.
"BEŞİKTAŞ, DJIKU'YU İSTİYOR"
Foot Mercato'nun haberine göre Spartak Moskova, Beşiktaş, Braga ve Fiorentina Alexander Djiku'yu kadrosuna katmak için yarış halinde.
SİYAH-BEYAZLILARIN HEDEFİ
Haberin devamında Spartak Moskova ve Beşiktaş'ın, Ganalı stoperi bonservisiyle kadroya katmak için Fenerbahçe'ye teklif sunacak.
Braga ve Fiorentina'nın ise satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı kaydedildi. Öte yandan daha önce oyuncuyla ilgilenen Lille'in yarıştan çekildiği ifade edildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye 2 sezon önce Strasbourg'dan ayrılarak transfer olan 31 yaşındaki stoper, sarı-lacivertli formayla çıktığı 75 maçta 4 gol-2 asistlik bir performans sergiledi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Alexander Djiku
- Transfer
- Beşiktaş
- Fenerbahçe