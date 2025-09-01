Sürpriz ortaya çıktı: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkan Beşiktaş, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.



Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkan siyah-beyazlılar, milli araya mağlubiyetle girerken transferde gaza bastı.



Savunma hattını güçlendirmek isteyen ve Tiago Djalo'nun yanı sıra bir ismi daha kadrosuna katmayı planlayan Beşiktaş'ın hedefindeki isim ortaya çıktı.

"BEŞİKTAŞ, DJIKU'YU İSTİYOR"



Foot Mercato'nun haberine göre Spartak Moskova, Beşiktaş, Braga ve Fiorentina Alexander Djiku'yu kadrosuna katmak için yarış halinde.