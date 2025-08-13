Sürprize izin vermedi: Başakşehir, Konferans Ligi play-off turunda!
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Viking ile berabere kaldı ve play-off'a yükseldi.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Başakşehir ile Norveç temsilcisi Viking karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Konuk ekip, 34. dakikada Onur Bulut'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Başakşehir ise 40. dakikada Selke'nin golüyle eşitliği sağladı.
BAŞAKŞEHİR, PLAY-OFF TURUNDA
Bu sonucun ardından ilk maçı 3-1 kazanmış olan Başakşehir, toplam skorda 4-2'lik üstünlük yakaladı ve adını UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yazdırdı.
RAKİBİ
Başakşehir'in play-off turundaki rakibi Craiova (Romanya) - Spartak Trnava (Slovakya) eşleşmesinin kazananı olacak.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
BAŞAKŞEHİR 1-1 VIKING
GOL: 34' Onur Bulut (k.k.) - 40' Selke
1' Maç başladı.
5' Başakşehir gole yaklaştı! Hızlı hücumda rakip savunma ile bire bir kalan Shomurodov'un karşı karşıya pozisyonda vuruşu yandan auta gitti.
34' Viking öne geçti... Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına yapılan ortada Onur Bulut'un ters vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.
40' GOL, BAŞAKŞEHİR EŞİTLİĞİ SAĞLADI! Turuncu-lacivertliler, rakip yarı alandaki baskı sonrası kaptığı topla savunmayı ikiye bir yakaladı. Shomurodov'un pasıyla ceza sahasına giren Selke, düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve maç 1-1'e geldi.
ATAN'DAN DÖRT DEĞİŞİKLİK
Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ilk maça göre 11'inde 4 değişiklik yaptı.
Genç teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta 11'de oynattığı isimlerden Ömer Ali Şahiner'i sakatlığı nedeniyle kadroya alamazken, Yusuf Sarı, Brnic ve Da Costa ise yedek soyundu.
Çağdaş Atan, bu isimlerin yerine ise Deniz Türüç, Ömer Faruk Beyaz, Shomurodov ve Selke'yi ilk 11'de görevlendirdi.
Viking karşısında kalede Muhammed Şengezer'i oynatan Atan, savunma hattını Onur Bulut, Duarte, Ba ve Operi'den kurdu. Orta alanda Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Ömer Beyaz ve Shomurodov şans bulurken, gol yollarında Selke yer aldı.
İstanbul temsilcisinde Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Opoku, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Da Costa, Hamza Güreler, Umut Güneş, Yağız Dilek, Ebosele, Berkay Aslan ve Brnic ise yedek kulübesinde görev bekledi.
YENİLER İLK KEZ 11'DE
İstanbul Başakşehir'in yeni transferleri, Viking müsabakasında ilk kez 11'de şans buldu.
Turuncu lacivertlilerde Davie Selke ile Eldor Shomurodov, müsabaka ilk 11'de başladı.
İKİ EKSİK
İstanbul Başakşehir, 2 oyuncusundan faydalanamadı.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Ömer Ali Şahiner ile Olivier Kemen, müsabaka kadrosunda yer almadı.
İLK 11'LER
Başakşehir XI: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Berat, Crespo, Ömer Faruk, Deniz, Shomurodov, Selke.
Viking: Klaesson, Heggheim, Falchener, Roseth, Bjornshol, Askildsen, Bell, Baertelsen, Svendsen, Berisha, Tripic.
