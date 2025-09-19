Sus işaretli gol sevinci olay oldu: Can Uzun'dan tepkilere yanıt

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildiği maçta, Alman takımının ikinci golünü atan milli futbolcu Can Uzun, gol sevincine ilişkin açıklama yaptı.



"SUS" İŞARETLİ SEVİNÇ TEPKİ ÇEKTİ



Attığı golün ardından sarı kırmızılı taraftarların bulunduğu deplasman tribünü önünde sevinen ve "sus" işareti yapan Can, Galatasaraylıların tepkisini çekmişti.



Genç hücum oyuncusu bu konuya açıklık getirerek, sevincinin spontane bir şekilde geliştiğini, Galatasaray taraftarına saygısızlık yapması gibi bir durumun söz konusu olmadığını savundu.



"KENDİ ÜLKEMİN TAKIMINA ASLA SAYGISIZ DAVRANMAM"



Can Uzun açıklamasında "Kendi vatandaşlarıma ve ülkemin bir kulübüne karşı asla saygısız davranmam ve umarım herkes bunun farkındadır." ifadelerine yer verdi.