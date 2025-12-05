Şut çekilmeyen maça inceleme, kulüp başkanı dahil 5 kişi gözaltında

Hedeflerine ulaştılar, ancak başsavcılığın radarına yakalandılar.

Şut çekilmeyen karşılaşma olarak bilinen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı da incele altında. İki takım 2. lig'de 2023-24 sezonu-nun bitimine 2 hafta kala karşı karşıya geldi.

Beraberlik, Ankaraspor'u lig yükselme play off'una taşıyacak, Nazilli Belediyespor'u da kümede tutacaktı.

Maçın 0-0 bitmesiyle iki takım da hedefine ulaştı. Ancak karşılaşma boyunca şut çekilmemesi, hücuma çıkan oyuncuların pozisyonu yaratmadan geriye doğru pas yapması dikkatlerden kaçmadı.



5 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler nedeniyle Ankaraspor'un sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında gözaltı kararı verdi.

Aynı sezon 1. ligde oynanan Ümraniyespor-Giresunspor karşılaşması da savcılığın soruşturmasında yer alıyor.

Maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma yapıldığı gerekçesiyle 1'i futbolcu 6 kişi gözaltında. Futbolcu Faruk Can Genç, bahis oynadığı gerekçesiyle profesyonel futbol disiplin kurulu tarafından da 3 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı.

Karşılaşmada şike yapıldığı iddia ediliyor.

Ümraniyespor o sezonu 11. sırada tamamlarken Giresunspor yalnızca 7 puan toplayabildi ve küme düştü.