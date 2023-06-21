Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi | Fransız yıldız N'Golo Kante Al-Ittihad'da

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Chelsea'den Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı.



Al-Ittihad Kulübü, Chelsea'deki sözleşmesinin sonuna gelen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Kante ile anlaşma sağlandığını duyurdu.



Kante'nin 3 yıllık sözleşmesi boyunca toplamda 100 milyon euro maaş kazanacağı öne sürüldü.



Suudi Arabistan'da son şampiyon Al-Ittihad, daha önce de Real Madrid'den Fransız golcü Karim Benzema'yı transfer etmişti.



Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Kante, Chelsea'de 269 maça çıktı ve 13 gol kaydetti.