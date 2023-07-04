Suudi Arabistan ekibi Al-Ittifak'ta yeni dönem: Steven Gerrard milli futbolcu Berat Özdemir'in hocası oldu

Suudi Arabistan'ın Al Ittifaq kulübü, İngiliz futbolunun efsane ismi Steven Gerrard'ı teknik direktörlük görevine getirdi.



Kulüpten yapılan açıklamada, Gerrard ile 2 sezonluk anlaşma imzalandığı ifade edildi.



İmza töreninin, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir otelde gerçekleştirildiği belirtildi.



Gerrard'ın çalıştıracağı Al-Ittifak'ta milli futbolcu Berat Özdemir de forma giyiyor.

43 yaşındaki teknik direktörün, senelik 17 milyon euro kazanacağı iddia edildi.

TANIDIK İSİMLER

Gerrard'ın teknik direktörlük görevine getirildiği Al Ittifaq takımının kadrosunda, Trabzonspor'un eski futbolcusu Berat Özdemir'in yanı sıra bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Marcel Tisserand da bulunuyor.