Suudi Arabistan futbolunda yeni tartışma: Premier Lig'den hakem transferi

Transfer döneminde yıldız isimlerin adresi olan Suudi Arabistan Ligi'nde yabancı hakem transferi gündemde.



Times'ta yer alan habere göre; Katar'daki Dünya Kupası'nda görev yapan hakemler dahil birçok hakemle Suudi Arabistan'da görev yapıp yapmayacağıyla ilgili görüşüldüğü belirtildi.



KAZANDIKLARINDAN DAHA FAZLA PARA VERİLECEK

İlk etapta ligin gelişimi için hakmelerin 6 ile 12 ay arasında ligde görev yapmasının planlandığı öğrenildi.



Premier Lig'deki hakemlerin yıllık 120 bin ile 300 bin sterin arasında kazandığı ancak Suudi Arabistan'da görev almaları halinde bu paraların üstüne çıkılacak.