Suudi Arabistan hükümeti Salah için harekete geçti, transfer fonlanacak!
05.12.2025 11:33
NTV - Haber Merkezi
Suudi Arabistan hükümetinin olası bir Mohamed Salah transferinde kulüplere finansal destek vereceği iddia edildi.
Liverpool'un simge oyuncusu Mohamed Salah için işler yolunda gitmiyor.
Sezon başından beri gösterdiği etkisiz performans sebebiyle 11'deki yerini kaybeden Mısırlı oyuncu, İngiliz futbol kamuoyu tarafından da sıkça eleştiriliyor.
Bu durum da oyuncu hakkındaki transfer haberlerinin artmasına neden oluyor. Konu hakkında yeni bir iddia da Suudi Arabistan'dan geldi.
HÜKÜMET FONLAYACAK
Telegraph gazetesinin haberine göre Suudi Arabistan hükümeti, Mohamed Salah'ın ülkeye transfer olmaya karar vermesi halinde kulüplere finansal destek verecek.
Hükümetin, bu hamleyle birlikte ligin uluslararası tanınırlığını güçlendirmeyi ve 2034'de ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası öncesi ülkede futbol kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediği belirtiliyor.
Liverpool ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Mohamed Salah, bu sezon çıktığı 19 maçta 5 gol-3 asistlik performans gösterdi.
"SUUDİ ARABİSTAN'A GİDEBİLİRDİM"
Geçtiğimiz sezon Liverpool yönetimi ile yeni sözleşme konusunda görüş ayrılığı yaşayan ve kulüpte kalma olasılığının gittikçe azaldığını söyleyen Salah, Mısır'da yayın yapan ON Sport adlı kanala verdiği röportajda bu süreçte Suudi Arabistan'dan kulüplerle görüştüğünü doğrulamıştı.
33 yaşındaki oyuncu, demecinde şu ifadeleri kullanmıştı: "Suudi Arabistan Pro Ligi'nin yöneticileriyle çok iyi bir ilişkim var. Çok fazla konuştuk ve bu sohbetlerin hepsi ciddiydi. Benim için iyi bir fırsattı. Liverpool ile sözleşme yenilemeseydim oraya transfer olabilirdim."
VAN DIJK: "HERKES PERFORMANS VERMEK ZORUNDA"
Mohamed Salah'ın Liverpool'daki mevcut durumundan memnun olmadığı biliniyor. Takımın teknik direktörü Arne Slot, oyuncusunun 11'de başlamamasından dolayı mutsuz olduğunu söylemişti.
Liverpool'un kaptanı Virgil Van Dijk da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla birlikte hocasının kararının doğru olduğunu ima etti. Hollandalı oyuncu, konu hakkındaki görüşünü şu ifadelerle ifade etti: “Kimsenin sonsuz kredisi yok. Herkes performans vermek zorunda. Salah, bu takım için çok şey yaptı ama hocamız son iki maçtır onu 11'de başlatmıyor. Hepimiz kulüp için en iyisini istiyoruz. Salah hala bu takımın çok önemli bir parçası. Muhteşem bir oyuncu ve bunu birçok defa gösterdi.”
Mohamed Salah, attığı 190 golle Premier Lig tarihinde en fazla gol atan Liverpool'lu futbolcu konumunda.