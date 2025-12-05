Suudi Arabistan hükümeti Salah için harekete geçti, transfer fonlanacak!

"SUUDİ ARABİSTAN'A GİDEBİLİRDİM"

Geçtiğimiz sezon Liverpool yönetimi ile yeni sözleşme konusunda görüş ayrılığı yaşayan ve kulüpte kalma olasılığının gittikçe azaldığını söyleyen Salah, Mısır'da yayın yapan ON Sport adlı kanala verdiği röportajda bu süreçte Suudi Arabistan'dan kulüplerle görüştüğünü doğrulamıştı.

33 yaşındaki oyuncu, demecinde şu ifadeleri kullanmıştı: "Suudi Arabistan Pro Ligi'nin yöneticileriyle çok iyi bir ilişkim var. Çok fazla konuştuk ve bu sohbetlerin hepsi ciddiydi. Benim için iyi bir fırsattı. Liverpool ile sözleşme yenilemeseydim oraya transfer olabilirdim."

VAN DIJK: "HERKES PERFORMANS VERMEK ZORUNDA"

Mohamed Salah'ın Liverpool'daki mevcut durumundan memnun olmadığı biliniyor. Takımın teknik direktörü Arne Slot, oyuncusunun 11'de başlamamasından dolayı mutsuz olduğunu söylemişti.

Liverpool'un kaptanı Virgil Van Dijk da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla birlikte hocasının kararının doğru olduğunu ima etti. Hollandalı oyuncu, konu hakkındaki görüşünü şu ifadelerle ifade etti: “Kimsenin sonsuz kredisi yok. Herkes performans vermek zorunda. Salah, bu takım için çok şey yaptı ama hocamız son iki maçtır onu 11'de başlatmıyor. Hepimiz kulüp için en iyisini istiyoruz. Salah hala bu takımın çok önemli bir parçası. Muhteşem bir oyuncu ve bunu birçok defa gösterdi.”