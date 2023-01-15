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Suudi Arabistan kulüpleri gözünü Messi'ye dikti: 350 milyon euro teklif

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad, Messi için PSG'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Al-Ittihad'ın Arjantinli yıldız için 350 milyon euroyu gözden çıkardığı söyleniyor.

Suudi Arabistan kulüpleri gözünü Messi'ye dikti: 350 milyon euro teklif

Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transferi ardından Suudi Arabistan kulüpleri Lionel için harekete geçti.

İspanyol gazetesi Marca, Al-Ittihad kulübünün sezon sonu sözleşmesi bitecek Messi için teklif yapmaya hazırlandığını iddia etti.

Habere göre; Suudi kulübü, Arjantinli yıldız için yıllık 350 milyon euro civarında bir teklifte bulunacak.

Ayrıca basında geçtiğimiz günlerde Al-Hilal kulübünün de Messi'ye ilgisi olduğu yazılmıştı.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Nassr'ın en büyük rakibi Al-Hilal'in Lionel Messi'yi edebilmek için yıllık 275 milyon euroyu gözden çıkardığı söylendi.

35 yaşındaki yıldız, iki tekliften birini kabul etmesi halinde yeni yıllık maaşı ile Cristiano Ronaldo'yu geçerek dünyanın en fazla maaş alan futbolcusu unvanına sahip olacak.

DÜNYA KUPASI ZAFERİ

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı ile Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

Dünyaca ünlü yıldız, PSG formasıyla bu sezon 20 maçta 13 gol ve 14 asist yaptı.

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