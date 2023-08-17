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Suudi Arabistan Ligi hangi kanalda, Türkiye'de yayınlanacak mı?

Transfer döneminde birçok yıldız ismin transfer olduğu Suudi Arabistan Pro Ligi Türkiye'de de yayınlanacak. Ronaldo başta olmak üzere dünyaca ünlü isimleri buluşturan lig, Exxen ve TV8,5 ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Suudi Arabistan Ligi hangi kanalda, Türkiye'de yayınlanacak mı?

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Son olarak milli futbolcu Merih Demiral'ın da transfer olduğu Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, Roberto Firmino isimleri buluşturan  Pro Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı belli oldu.

Suudi Arabistan Pro Ligi canlı yayınlarla Exxen ve TV8,5 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Dünyaca ünlü futbolcuların transfer olduğu Suudi Arabistan, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için talepte bulunmuştu. 

Spor dünyasında tartışılan bu talebin yanıtının ne olacağı merakla bekleniyor. 

Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar

Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar

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