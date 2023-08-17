Suudi Arabistan Ligi hangi kanalda, Türkiye'de yayınlanacak mı?

Son olarak milli futbolcu Merih Demiral'ın da transfer olduğu Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, Roberto Firmino isimleri buluşturan Suudi Arabistan Pro Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı belli oldu.

Suudi Arabistan Pro Ligi canlı yayınlarla Exxen ve TV8,5 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.



Dünyaca ünlü futbolcuların transfer olduğu Suudi Arabistan, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için talepte bulunmuştu.



Spor dünyasında tartışılan bu talebin yanıtının ne olacağı merakla bekleniyor.