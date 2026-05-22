Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr

AL NASSR'IN LİGDE 11. ŞAMPİYONLUĞU



Son yıllarda yapılan yatırımlar, yıldız futbolcu transferleriyle dikkat çeken Al Nassr, 6 sezon sonra Pro Lig'in en büyüğü oldu. Riyad ekibi, 2018-2019 sezonunda elde ettiği şampiyonluğun ardından mutlu sona ulaştı. Cristiano Ronaldo başta olmak üzere kadroda bulunan Sadio Mane, Joao Felix, Marcelo Brozovic, Kingsley Coman gibi yıldız futbolcular da Al Nassr'da ilk şampiyonluklarını elde etti.

Al Nassr, tarihinde 11. lig şampiyonluğunu kazandı. Suudi Arabistan Ligi'nde Al Hilal 21 şampiyonlukla zirvede yer alırken, Al Ittihad'ın 14, Al Ahli'nin 9 şampiyonluğu bulunuyor.

RONALDO, ARABİSTAN'DA DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Cristiano Ronaldo, bireysel ve kulüp başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2023 yılının başında Suudi Arabistan ekibine imza atan Ronaldo, Pro Lig'de ilk şampiyonluğunu yaşadı. Bu takımda ilk kupasını 12 Ağustos 2023'te Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde almıştı. 41 yaşındaki futbolcu kariyerinde Manchester United (İngiltere Premier Lig), Real Madrid (İspanya La Liga), Juventus'un (İtalya Serie A) ardından Al Nassr ile de lig şampiyonluğuna ulaştı. Cristiano Ronaldo, bu sezon ligde 30 maçta 28 gole imza attı.



41 yaşındaki Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibinde bugüne kadar 129 gole imza atarken, kariyerinin 973. golünü de şampiyon olduğu mücadelede ulaştı.