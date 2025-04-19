Suudi Arabistan'da pole pozisyonu Verstappen'in oldu

Cidde Cadde Pisti'nde yapılacak yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. 6.174 kilometre uzunluğundaki pisteki sıralama turlarında son şampiyon pilot 1 dakika 27.294 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.



McLaren'ın Britanyalı pilotu Lando Norris 3. sıralama denemesinde geçirdiği bir kaza ile yarış dışı kalırken, takım arkadaşı Oscar Piastri, 1 dakika 27.304 saniyelik süre ile ikinci, Mercedes pilotu George Russell ise 1 dakika 27.407 saniyelik derecesiyle 3. sırayı aldı.



Suudi Arabistan Grand Prix'si yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

