Suudi Arabistan'da Roberto Mancini için ayrılık iddiası

Suudi Arabistan Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini için yeni bir iddia ortaya atıldı.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde alınan kötü sonuçların ardından İtalyan antrenör ile yolları ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Ayrıca habede Mancini ile takım arasındaki ilişkinin tamamen çökmğş olduğu da kaydedildi.

Suudi Arabistan'da 18 resmi maça çıkan 59 yaşındaki çalıştırıcı, bu mücadelelerde 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

Öte yandan Brezilya ekibi Corinthians'ı çalıştıran Arjantinli teknik adam Ramon Diaz'ın ilk alternatif olduğu belirtildi.

Bir diğer adayın ise Suudi Arabistan'ı 2019-2023 yılları arasında çalıştıran Fransız antrenör Herve Renard olduğu kaydedildi.