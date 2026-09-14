Suudi Arabistan’daki skandal tezahürata tepkiler büyüyor. "Jota" sözüne ömür boyu men çağrısı
14.09.2026 22:12
Al Taawoun taraftarlarının gerçekleştirdiği eylem sonrası Ronaldo ömür boyu men cezası isterken, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ve Pro Lig yönetimi de kınama mesajı yayınladı.
Suudi Arabistan Pro Lig'de oynanan Al-Taawoun-Al-Hilal maçı sırasında, ev sahibi ekibin bazı taraftarlarının Al-Hilal forması giyen Ruben Neves'e yönelik "Diogo Jota" tezahüratı sonrası tepkiler dinmiyor.
Maç içinde tribünlerden "Jota" sesleri yükseldiğinde serbest vuruş kullanmaya hazırlanan Ruben Neves, karşılaşmanın ardından çok sert konuşmuştu.
RONALDO'DAN "ÖMÜR BOYU MEN" ÇAĞRISI
Al-Nassr forması giyen ve her iki futbolcunun da millî takımdan arkadaşı olan Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yayınladığı, "Bu artık futbol değil. Bu şekilde davranan insanların bir daha asla stadyuma girmelerine izin verilmemeli" mesajı ile Pro Lig Yönetiminden bu kişilere ömür boyu men cezası verilmesini talep etti.
Cristiano Ronaldo, Diogo Jota ile Portekiz Milli Takımı'nda forma giymişti.
AL-HİLAL ŞİKAYET ETTİ
Gelen büyük tepkilerin ve Al-Hilal kulübünün resmî şikayetinin ardından Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ve Suudi Pro Lig yönetimi ortaklaşa bir kınama mesajı yayınladı. Açıklamada bu davranışların "kesinlikle kabul edilemez" olduğu vurgulandı ve olayla ilgili taraftarlar hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
EYLEM İÇİN "BİREYSEL" SAVUNMASI
Ev sahibi Al-Taawoun Kulübü, yaşanan çirkinliği genel taraftar kitlesine mal etmeyerek olayı gerçekleştiren kişileri soyutladı. Kulüp, bu saygısızca davranışların "bireysel eylemler" olduğunu belirtti. Ayrıca, hakaret eden kişilerin cezalandırılması için ilgili mercilerle ortaklaşa hareket edildiği de vurgulandı.
NEDEN RUBEN NEVES?
Temmuz 2025'te henüz 28 yaşındayken trajik bir trafik kazasında hayatını kaybeden Diogo Jota ile Neves hem Portekiz Milli Takımı’ndan hem de Wolverhampton’dan yakın arkadaştılar. Al-Taawoun taraftarları da “Jota” tezahüratı ile Neves’i oyundan düşürmeye çalıştılar.