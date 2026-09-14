Suudi Arabistan’daki skandal tezahürata tepkiler büyüyor. "Jota" sözüne ömür boyu men çağrısı

AL-HİLAL ŞİKAYET ETTİ

Gelen büyük tepkilerin ve Al-Hilal kulübünün resmî şikayetinin ardından Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ve Suudi Pro Lig yönetimi ortaklaşa bir kınama mesajı yayınladı. Açıklamada bu davranışların "kesinlikle kabul edilemez" olduğu vurgulandı ve olayla ilgili taraftarlar hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

EYLEM İÇİN "BİREYSEL" SAVUNMASI

Ev sahibi Al-Taawoun Kulübü, yaşanan çirkinliği genel taraftar kitlesine mal etmeyerek olayı gerçekleştiren kişileri soyutladı. Kulüp, bu saygısızca davranışların "bireysel eylemler" olduğunu belirtti. Ayrıca, hakaret eden kişilerin cezalandırılması için ilgili mercilerle ortaklaşa hareket edildiği de vurgulandı.

NEDEN RUBEN NEVES?

Temmuz 2025'te henüz 28 yaşındayken trajik bir trafik kazasında hayatını kaybeden Diogo Jota ile Neves hem Portekiz Milli Takımı’ndan hem de Wolverhampton’dan yakın arkadaştılar. Al-Taawoun taraftarları da “Jota” tezahüratı ile Neves’i oyundan düşürmeye çalıştılar.