Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için alkol kararı
2034 yılında Suudi Arabistan'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda alkol satışının olmayacağı duyuruldu. Suudi Prens Khalid bin Bandar Al Suud, alkol tüketiminin kesin olarak yasak olduğunu ev sahibi ülkenin geleneklerine saygı duyulması gerektiğini belirtti. Katar 2022 Dünya Kupası'nda stadyumlarda alkol satışı yasaklanmış ve yalnızca otellerde ve taraftarlar için oluşturulmuş belli bölgelerde satışı gerçekleşmişti.
2034 FIFA Dünya Kupası, futbolseverler için farklı bir deneyim vaat ediyor, çünkü Suudi Arabistan alkol satışının olmayacağını duyurdu.
Ve bu yasak sadece stadyumlarla sınırlı kalmayacak; otellerde ve ülke genelinde de alkol bulunmayacak. Bu durum Suudi Arabistan’ın Birleşik Krallık Büyükelçisi tarafından doğrulandı.
Prens Khalid bin Bandar Al Suud, turnuva için seyahat eden taraftarların alkol tüketiminin kesin olarak yasak olduğu ev sahibi ülkenin geleneklerine saygı duyması gerektiğini belirtti.
"KÜLTÜRÜMÜZÜ DEĞİŞTİRMEK İSTEMİYORUZ"
İngiliz haber sitesi LBC’ye konuşan Prens Khalid, "Her ülkenin kendine ait bir kültürü var. Kendi kültürümüzün sınırları içinde insanlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız, ancak kültürümüzü başkaları için değiştirmek istemiyoruz." dedi.
KATAR'DA STADYUMLARDA YASAKTI
Alkol yasağı 2022 Dünya Kupası öncesinde Katar’da da gündemdeydi.
Orada taraftarların yalnızca otellerde ve belirlenmiş taraftar alanlarında alkol satın almasına izin verilmiş, ancak stadyumlarda satış yasaklanmıştı.
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