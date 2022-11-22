 Suudi Arabistan'ın teknik direktörü Herve Renard kimdir, nereli? - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor
NTV.COM.TR’ye geri dön

Suudi Arabistan'ın teknik direktörü Herve Renard kimdir, nereli?

Suudi Arabistan'ın Arjantin'i 2-1 mağlup etmesi Dünya Kupası karşılaşmalarına damga vurdu. Karşılaşma ardından Arabistan'ın teknik diröktörü Herve Renard'ın hayat hikayesi de gündeme geldi.Renar, 2019'dan bu yana da Suudi Arabistan'ın antrenörü olarak görev alıyor. Peki, Suudi Arabistan'ın teknik direktörü Herve Renard kimdir, nereli?

Suudi Arabistan'ın teknik direktörü Herve Renard kimdir, nereli?

30 Eylül 1968 tarihinde Fransa'da dünyaya gelen Herve Renard, defans pozisyonunda görev yapmış Fransız futbolcu ve teknik direktördür. Herve Renard, dizinden sakatlanarak 29 yaşında emekli oldu. Renard, bir temizlik şirketi girişiminin ardından teknik direktörlük serüvenine yelken açtı.

2012 Afrika Uluslar Kupası'nı Zambiya teknik direktörü olarak, 2015 Afrika Uluslar Kupası'nı ise Fildişi Sahili teknik direktörü olarak kazandı.Daha önce Zambiya, Fildişi Sahilleri ve Fas gibi Afrika ülkeleriyle tarih yazan Herve Renard, 'da da gündeme oturmayı başardı.

YENİLMEZLİK SERİSİNİ BOZDU

Suudi Arabistan teknik direktörü olarak 2022 C grubu maçında Lionel Messi'li Arjantin'i 2-1 yenerek rakibinin 36 maçlık yenilmezlik serisini bozmuştur.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...