NTV.COM.TR’ye geri dön

Suudi cephesinden Süper Kupa için ilk açıklama: İki takımın anlaşmaya uymaması üzücü

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçı, yaşanan kriz sonrası ertelendi, takımlar Türkiye'ye döndü. Yaşananların ardından Suudi cephesinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "İki takımın anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı.” denildi.

Suudi cephesinden Süper Kupa için ilk açıklama: İki takımın anlaşmaya uymaması üzücü

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Galatasaray ile Fenerbahçe 'da için karşı karşıya gelecekti. 

Ancak Suudi yetkililerin, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Atatürk tişörtü ve pankartı talebine olumsuz yanıt vermesinin ardından iki takım da sahaya çıkmadı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Süper Kupa maçı ertelendi.

SUUDİ CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan Suudi Arabistan cephesinden Süper Kupa'yla ilgili ilk resmi açıklama geldi.

Süper Kupa maçının organizatörlerinden olan Riyadh Season'dan yapılan açıklama şöyle:

"Maçın kapsamı dışında herhangi bir slogan olmaksızın yapılmasını gerektiren uluslararası futbol yönetmelikleri ve düzenlemelerine uygun olarak zamanında yapılmasını dört gözle bekliyorduk.

Türkiye Cumhuriyeti’nin milli marşının çalınması ile stadyum içinde ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya vardık. Bu anlaşmaya rağmen, iki takımın anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı.”

Suudi cephesinden Süper Kupa için ilk açıklama: İki takımın anlaşmaya uymaması üzücü - 1
TFF Başkanı Büyükekşi için istifa ve sağlık durumu açıklaması

TFF Başkanı Büyükekşi için istifa ve sağlık durumu açıklaması

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;