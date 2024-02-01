Suudi Arabistan'dan Süper Kupa hamlesi: Ödemenin iadesini talep ettiler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad'da oynanması planlanan ancak çıkan kriz sonrası ertelenen Süper Kupa maçı için Suudi cephesinden yeni bir hamle geldi. Habere göre Suudi yetkililer, ödenen paranın geri iadesi için TFF'ye mektup gönderdi.



SUUDİ ARABİSTAN ÖDEMENİN İADESİNİ TALEP ETTİ



Sabah'ın haberine göre; Suudi yetkililer, yaptıkları 4.5 milyon euroluk ödemeyi TFF'den geri istedi.



Söz konusu rakamın yüzde 20'si TFF'ye, yüzde 80'i kulüplere verildi. Öte yandan kulüplere verilen kısmın yüzde 50'sinin BDDK tarafından borçlara kesildiği vurgulandı.



TFF ile Suudi Arabistan yetkilileri arasında müzakerelerin devam ettiği bilgisi geçildi.



ALİ KOÇ: PARAYI İADE EDECEĞİZ



Öte yandan Ali Koç geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu bir programda parayı geri iade edeceklerini bildirmişti.



Koç konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:



"1.3 milyon aldığımızı biliyorum, bir 3 daha üstüne gelmiş olabilir. Tabii ki bizim hakkımız değil o para. Federasyon isterse iade edeceğiz. İsteyecektir muhtemelen geri iade etmek için. Bizim Federasyonla yaptığımız bir sözleşme var. Suudi tarafıyla Federasyon arasında var. Hak ve hukuk olarak aldığımız parayı iade etmeliyiz diye düşünüyorum. Süreçe boyunca TFF şeffaf davransaydı sürecin sonunun böyle olmayacağını düşünüyorum."

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