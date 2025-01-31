Szczurowska Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, pasör çaprazı Julia Szczurowska'yı kadrosuna kattığını duyurdu.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Polonyalı oyuncuyla anlaşma sağlandığı kaydedildi.



Julia Szczurowska, daha öncesinde Volley Wroclaw, SMS PZPS Szczyrk, RC Cannes, Energa MKS Kalisz, Budowlani Lodz, Beziers Volley ve Nilüfer Belediyespor'da forma giydi.