Szymanski gol attı, Livakovic kırmızı kart gördü

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. hafta maçında Polonya, Hırvatistan'ı konuk etti. Fenerbahçeli futbolcular Sebastian Szymanski ile Dominik Livakovic birbirlerine rakip olurken, iki yıldız isim de mücadeleye 11'de başladı. Ev sahibi 5. dakikada Zielinski'nin golüyle 1-0 öne geçerken, konuk ekip 19 ve 26. dakikalar arası Borna Sosa, Petar Susic ve Baturina ile 3 gol buldu. Polonya, 45. dakikada Nicola Zalewski'nin golüyle farkı bire indirirken, karşılaşmanın ilk yarısı da bu sonuçla tamamlandı.

Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda sahneye Szymanski çıktı. 25 yaşındaki orta saha, Robert Lewandowski'den aldığı topla ceza yayı içine girerek yaptığı vuruşta eşitliği sağladı. Müsabakanın 76. dakikasında kalesinden açılan Livakovic, Lewandowski'ye yaptığı sert müdahale sonrası hakem Alejandro Hernandez tarafından kırmızı kart görerek oyun dışına gönderildi.



Kalan bölümde başka gol olmazken taraflar sahadan 3-3'lük skorla birer puanla ayrıldı. Hırvatistan bu sonuçla puanını 7'ye yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu. Polonya ise 4 puanla haftayı üçüncü sırada tamamladı. Grubun diğer maçında İskoçya ile Portekiz golsüz berabere kaldı. Ligin 5. haftasında 15 Kasım Cuma günü Polonya, Portekiz deplasmanına gidecek. Hırvatlar ise İskoçya'ya konuk olacak.