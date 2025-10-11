Szymanski kararını açıkladılar:  "Mourinho engel oldu"

"MOURİNHO ENGEL OLDU" Haberde, 26 yaşındaki futbolcu için geçtiğimiz yaz transfer döneminde Olympique Lyon'dan ciddi bir teklif geldiği ancak bu teklifin reddedildiği belirtildi. Bir İngiltere Premier Lig kulübünün ilgisinin de teknik direktör Jose Mourinho'nun kararıyla geri çevrildiği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. Polonya basınından TVP Sport'un haberine göre; Szymanski için kulüp, en az 10 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye hazır.

"BÜYÜK BİR OLAYMIŞ GİBİ YANSITILDI"



Szymanski'nin yollarını ayırdığı eski menajeri Mariusz Piekarski ise Polonyalı futbolcuyla 6 yıllık birlikteliğinin neden sona erdiğini açıkladı.



Piekarski şu ifadeleri kullandı:



"Büyük bir olaymış gibi yansıtıldı ama sözleşmemiz doğal yollardan sona erdi. Bu futbolda sık yaşanan bir durum. Oyuncular kulüplerinden, menajerlerinden ayrılabiliyor. 6 yıldır birlikte çalıştık ve Sebastian için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Karar verildi ve dostane şekilde yollarımızı ayırdık."