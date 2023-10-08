Szymanski'ye yakın takip: Scout ekipleri akşam tribünde olacak

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, Napoli tarafından yakından takip ediliyor.

Sabah'ın haberine göre, İtalyanlar, son altı haftadır 24 yaşındaki oyuncuyu izliyor ve devre arası transfer planları yapıyor.

Szymanski'nin sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmuyor, bu nedenle Fenerbahçe, transferde güçlü bir pozisyonda.

Ayrıca Fenerbahçe'nin daha önce Napoli'ye transfer ettiği oyuncuları referans olarak kullanması bekleniyor.

Szymanski, Fenerbahçe formasıyla 15 maçta 8 gol ve 4 asist yaparak etkileyici bir performans sergiliyor.

YETENEK AVCILARI BU AKŞAM TRİBÜNDE OLACAK

Szymanski’yi düzenli olarak takip edenNapoli scoutları, Kasımpaşa maçında da tribünde olacak