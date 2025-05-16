Taburcu olan Mert Hakan: Sahalara döneceğim günü bekliyorum

Fenerbahçe futbolcu Mert Hakan Yandaş, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

20 günü aşkın süredir hastanede bulunan oyuncunun tedavisine 15 gün boyunca özel doktor kontrolünde Samandıra Tesislerinde ve evde devam edileceği öğrenildi.



Yandaş’ın milyonda bir görülen nadir bir enfeksiyon geçirdiği belirtilmişti.

Hakan’ın 1 Temmuz’da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına takımla birlikte katılması planlanıyor.

Mert Hakan ise sağlık durumu hakkında şu mesajı yayınladı:



"Yaşadığım sakatlık ve son süreçteki gelişmelere ilişkin duygu ve düşüncelerimi paylaşmak isterim.



Öncelikle bana ulaşan, ulaşmaya çalışan ve tüm geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. İyi dileklerinizi bu zor süreçte yürekten hissettiğimi belirtmek istiyorum.



Tedavi sürecine tesislerimizde sağlık ekibimizin kontrolünde devam edilecek. Bu zorluğun üstesinden gelerek, beni bugüne getiren mücadeleye inanmaya devam edeceğim. Sahalara döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum.



Güzel günlerde yeniden görüşmek üzere."





