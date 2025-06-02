Tadic'ten veda mesajı

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic, Instagram hesabından bir veda mesajı yayınladı.

Tadic'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:



"İki unutulmaz yılın ardından, bu muhteşem kulübe veda etme zamanı geldi. Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve perde arkasında çalışan herkese derin minnettarlığımı sunuyorum, desteğiniz ve özveriniz benim için her şey demekti.



İnanılmaz taraftarlara: Her maçta gösterdiğiniz tutku, sevgi ve enerji için teşekkür ederim. Paylaştığımız anları asla unutmayacağım!



Kulübün gelecekte başarı ve mutluluklarla dolu olmasını diliyorum. Her zaman desteğim sizlerle olacak!



Tüm kalbimle, Dusan"

Yeni takımı henüz netleşmeyen Dusan Tadic, Ajax'a geri dönebileceğini söylemişti.

