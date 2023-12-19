Taekwondo Federasyonu Başkanı Şahin: Tarihimizin en fazla sporcu katılımı ile ülkemizi Paris'te temsil edeceğiz

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, taekwondoda 2023 yılını değerlendirdiği ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki hedeflerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 Olimpiyatları için kota alan milli sporcular; Mahmut Bozteke, Meryem Betül Çavdar, Hatice Kübra İlgün, Merve Dinçel ve Hakan Reçber yer aldı.



"2023 YILINDA ÜLKEMİZİN MADALYA DEPOSU OLDUK"



Türkiye Taekwondo Federasyonu olarak 2023 yılında tarihi başarılara imza attıklarını belirten Metin Şahin, "Takım halinde tarihimizde ilk kez dünya şampiyonu olduğumuz, dünyanın en iyi antrenörü ve en iyi kadın sporcusu ödüllerini aldığımız 2023 yılını Paris 2024 yolunda kırdığımız katılım rekoruyla tamamlıyoruz. Olimpik ve paralimpik olmak üzere tam 13 sporcu ile Paris’te ülkemizi temsil edeceğiz. 2023 yılında bir kez daha ülkemizin madalya deposu olmayı başardık. Milli sporcularımız uluslararası arenada 141'i altın, 124'ü gümüş ve 236’sı bronz olmak üzere tam 501 madalya kazandı. Bu yıl Azerbaycan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda tarihimizin en büyük başarısını elde ettik. 3'ü altın 6 madalya ile tarihimizde ilk defa takım halinde dünya şampiyonu olduk. Aynı şampiyonada Milli Takımlar Teknik Direktörümüz Ali Şahin 'en iyi teknik direktör' sporcumuz Merve Dinçel ise 'en iyi kadın sporcu' ödülüne layık görüldü. Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda takım halinde 3'üncü olurken, Gençler ve Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonaları’nda ise takım halinde şampiyon olmayı başardık" dedi.



"13 SPORCU İLE PARİSTE MADALYA MÜCADELESİ VERECEĞİZ"



Para Taekwondo'da da Avrupa, dünya ve bu sene ilk kez düzenlenen Avrupa Para Şampiyonaları’nda ülkemizi temsil eden sporcuların toplamda 10'u altın 24 madalya kazandığını ve takım halinde Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatan Şahin, "Tüm bu başarılar ve yine Paris 2024 yolunda katıldığımız grand prix ve turnuvalar bizi nihai hedefimize ulaştırdı. Tarihimizin en fazla sporcu katılımı ile ülkemizi Paris’te temsil edeceğiz. Olimpiyat oyunları için 8 sıkletin 5'inde, paralimpik oyunları için ise 10 sıkletin 8'inde kota elde etmeyi başardık. Tam 13 sporcu ile Paris'te madalya mücadelesi vereceğiz. Taekwondonun resmi programa alındığı Sidney 2000’den bu yana düzenlenen her olimpiyatta ülkemize madalya getirerek ulaşılması güç bir başarıya imza attık. Tokyo 2020’de paralimpik programa eklenen para taekwondo ile bu başarımızı pekiştirdik" diye konuştu.



Avrupa ve Dünya şampiyonu olan ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan paralimpik taekwondocu Mahmut Bozteke, "2024 için kotamızı aldık. Temennimiz orada da ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek madalyanın rengini altına çevirmek" dedi. Tokyo 2020'de gümüş madalya kazanan Avrupa ve Dünya şampiyonu paralimpik taekwondocu Meryem Betül Çavdar ise Tokyo'da kaçırdığı altın madalyayı 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda kazanmayı hedeflediğini söyledi.

Fenerbahçe'den Dzeko için sakatlık açıklaması Haberi Görüntüle