Taha Akgül final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası)

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası final maçında milli güreşçimiz Taha Akgül, bu akşam Moğollu rakibi Lkhagvagerel Munkhtur ile şampiyonluk maçında mücadele edecek.

Nefes kesen mücadele öncesinde sporseverler mücadelenin canlı yayın bilgileri merak ediyor. Peki, Taha Akgül final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



RAKİPLERİNİ BİR BİR DEVİRDİ



Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası 125 kiloda seribaşı olan olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, ilk turu bay geçti. İkinci turda Macar Daniel Ligeti'yi 4-0, çeyrek finalde Kanadalı Amarveer Dhesi'yi 8-2 yenen Taha, yarı finale çıktı.



Yarı finalde son dünya şampiyonu İranlı Amir Zare ile karşılaşan Taha, son bölümde aldığı puanlarla rakibini 4-2 yenerek adını finale yazdırdı.

TAHA AKGÜL GÜREŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Geçen yıl yenildiği Zare'den rövanşı alan Taha Akgül, yarın akşam seansında finalde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaşacak.



Saat 17.55'te başlayacak olan mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.