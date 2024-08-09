Taha Akgül, Paris 2024'te yarı finalde

Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek final müsabakasında Macaristan'dan Daniel Ligeti ile karşı karşıya geldi.
YARI FİNALDE RAKİP İRANLI ZARE
Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 125 kg çeyrek finalinde Macaristan'dan Daniel Ligeti'yi 8-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Taha Akgül, 19.15'te başlayacak akşam seansının 3. maçında İran'dan Amir Hossein Zare ile finale biletini alabilmek içi kozlarını paylaşacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Paris Olimpiyatları
- Güreş