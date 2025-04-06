Tahkim Kurulu, Foti ve Zufic'in cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Salvatore Foti ve kaleci antrenörü Sandro Zufic'in 4'er maçlık men ve para cezalarını onadı.



TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Salvatore Foti'nin rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 117 bin lira, Sandro Zufic’in müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 4 maç men ve 78 bin lira para cezasının onandığı belirtildi.